Un nouveau smartphone reconditionné débarque avec une réduction chez Free Mobile

Le Samsung Galaxy S10 est désormais disponible en reconditionné dans la boutique en ligne de Free Mobile.

En plus de l’entrée hier du Samsung Galaxy A12 2021 à prix mini dans la boutique en ligne de Free Mobile, un autre smartphone du géant sud-coréen fait aujourd’hui son apparition. il s’agit du célèbre Samsung Galaxy S10 reconditionné “Grade A” par Recommerce. Affiché à 456 euros au comptant, ce modèle 128 Go est également proposé via l’offre Free Flex pour 13,99 euros par mois pendant 24 mois, après un premier paiement de 39 euros après remise. Une ODR de 20€ est proposée pour ce smartphone. Pour bénéficier de cette réduction, il suffira de télécharger le coupon sur le site et de suivre la procédure pour obtenir ce remboursement sur facture. L’option d’achat à l’issue des 24 mois s’élève à 61 euros.

En termes de caractéristiques, le Samsung S10 propose un processeur octa-core jusqu’à 2,7 GHz avec le chipset Exynos 9820 avec 8 Go de mémoire vive et une batterie 3 400 mAh (non amovible). On retrouve également un écran AMOLED 6,1 pouces, un triple capteur photo dorsal : 12 Mégapixels (principal) + 12 Mégapixels (zoom) + 16 Mégapixels (ultra grand-angle) et une caméra frontale de 10 Mégapixels. Nous l’avons testé en 2019.

Pour rappel, il est depuis plusieurs mois possible d’acheter directement son smartphone dans les 143 boutiques de l’opérateur et de repartir directement avec son achat.