Free recherche un conseiller commercial Free Center en contrat d’apprentissage à Annecy dans le département de la Haute-Savoie

Free recherche un(e) conseiller(e) commercial(e) Free Center en contrat d’apprentissage H/F à Annecy. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

LE POSTE

FREE DISTRIBUTION, acteur incontournable du réseau des boutiques de Free, en partenariat avec STUDI leader français de l’enseignement en ligne, recrute des conseillers de vente (H/F) en apprentissage 100% en ligne, pour préparer le Titre professionnel Manager d’Unité Marchande reconnu par l’État, équivalent au Bac +2.

Tu souhaites te former dans le domaine des télécommunications, tu es fasciné par la téléphonie, le multimédia…

D’un naturel dynamique et rigoureux, tu as le sens de la communication et le goût du challenge. Ce poste est fait pour toi !

Intégré(e) à l’équipe du Free Center de Annecy, tes missions seront les suivantes :

Offrir à nos visiteurs un accueil professionnel et de grande qualité,

Être à l’écoute des visiteurs afin de comprendre leur demande,

Savoir qualifier la demande ou le besoin des abonnés et prospects pour les orienter,

Proposer une solution adaptée,

Assister et conseiller les abonnés mobile et/ou box et les prospects sur les actes rapides aux bornes (souscription, changement carte SIM, paiement de factures…),

S’inscrire dans une démarche de satisfaction des abonnés quel que soit leur motif de visite.

Participer aux actions de marketing.

Participer à la vie du Free Center et notamment à la bonne tenue du magasin et des locaux.

Mener un projet de gestion et management au sein du Free Center

Aide au développement de la dynamique commerciale du Free Center

Ton principal atout pour le poste : avant tout, ton savoir-être !

PROFIL RECHERCHÉ

Cette opportunité est faite pour toi si :

Tu es enjoué(e) et enthousiaste, à la fois calme, curieux et pédagogue.

Reconnu(e) pour tes qualités relationnelles, d’écoute et d’expression orale, tu sais prendre de la hauteur dans des situations délicates et apprécies véritablement le travail en équipe.

Idéalement, tu es attiré(e) par le secteur des télécoms.

Tu es éligible au contrat d’apprentissage (âgés de 18 à 29 ans révolus sauf cas particuliers).

Tu as le sens du commerce, ton orientation client, ta rigueur et ta capacité à travailler en équipe seront tes meilleurs atouts pour t’épanouir et réussir.

Tu es enjoué(e) et enthousiaste, à la fois calme, curieux(se) et pédagogue.

Reconnu(e) pour tes qualités relationnelles, d’écoute et d’expression orale, tu sais prendre de la hauteur dans des situations délicates et apprécie véritablement le travail en équipe.

Tu te reconnais ?

Alors, transmets-nous ta candidature et nous prendrons contact avec toi rapidement !

Localisation du poste : Annecy

Prérequis : BAC ou équivalent

Type de contrat : Contrat d’apprentissage – formation en ligne

Durée du contrat : 18 mois

Rémunération : sur la base des dispositions légales

Cette opportunité est ouverte aux personnes en situation de handicap.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Vendre des produits ou services

Monter un dossier de crédit

Réaliser une étude technique

Mener une action commerciale

écoute

accueil

méthodologie de vente

challenge

aisance relationnelle

CONDITIONS PRATIQUES

Apprentissage – 18 Mois

Temps plein

Samedi

Niveau d’expérience requis : Débutant accepté

Niveau d’étude requis : Bac

Permis requis : Permis non obligatoire

Prise de poste : 06/12/2021

Type de salaire : A définir selon profil

Avantages salariaux :

– Primes d’intéressement et de participation

– 50 euros d’avantage salarié sur un abonnement Freebox à partir de 6 mois d’ancienneté

– Abonnement illimité sur les cours LinkedIn Learning

– Prise en charge de 50% de l’abonnement de transport

– Mutuelle

– Carte ticket restaurant

Postulez ici.