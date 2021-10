Free Ligue 1 passe le million de téléchargements et offre un cadeau “à tous les fans de foot”

Le Classico OM-PSG sera offerts à tous ce dimanche 24 octobre sur l’application Free Ligue 1.

Plus d’un an après son lancement, le service 100% Ligue 1 de Free trouve sa place. D’abord avec une nouvelle version revue et corrigée cet été mais aussi avec le retour du public dans les stades, sans oublier l’effet Messi. L’opérateur semble gagner pour le moment son pari, à savoir populariser une nouvelle façon de consommer le football via des extraits en quasi-direct des 380 rencontres de la saison régulière, soit 30 minutes par match avec un décalage de 15 à 20 secondes avec le direct radio. “Nous avons passé le million de téléchargements sur toutes les plateformes”, se félicite ce matin Thomas Reynaud, directeur général de Free, sur l’antenne d’Europe 1. Présent avant le match, pendant les rencontres avec des interviews en zone flash mais aussi après le coup de sifflet final avec des résumés proposés gratuitement à tous, Free Ligue 1 se démarque aussi avec des séries originales et différents formats en propre qui comptabilisent aujourd’hui “plus de 3 millions de vues “.

Imagine, t'es là tu te lèves et tu te rends compte que @Free te propose le #Classique gratuitement sur son appli #FreeLigue1 👀#OMPSG #LeClassiqueEstFree pic.twitter.com/By4Bsc6X2X — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) October 19, 2021

Le Classico OM-PSG offert à tous

Gratuit pour les abonnés Free, le service de l’opérateur a lancé son abonnement à 3,99€/mois en septembre à destination des autres utilisateurs, uniquement pour la partie extraits en quasi-direct des matchs de championnat. A l’occasion du Classico OM-PSG ce dimanche 24 octobre à 20h45, le numéro 2 de Free annonce la gratuité de ce choc au Stade Vélodrome pour tout le monde quelque soit l’opérateur, de quoi ravir les fans de foot français qui ne sont pas abonnés à la Ligue 1 sur Prime Vidéo. « Vous allez voir tous les meilleurs moments, buts et actions, soit 30 minutes de la rencontre”, conclut Thomas Reynaud.

Avec son lot numérique acquis pour 42 millions d’euros par an sur la période 2020-2024, Free souhaite “apporter quelque chose de différent des autres opérateurs à nos 20 millions d’abonnés en leur donnant gratuitement accès à 100% de la Ligue 1”, mais aller séduire les prospects via notamment “une très forte complémentarité avec nos réseaux fibre et 4G/5G”.

Les extraits en quasi-direct du match OM-PSG de la 11e journée du Championnat de France seront disponibles sur l’application gratuite Free Ligue 1 téléchargeable sur iOS et Google Play mais aussi sur les Freebox (canal 63).