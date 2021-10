Vous connaîtrez bientôt votre exposition aux ondes peu importe où vous serez

L’ANFR explique sa simulation “France Entière” qui vise à mieux informer le grand public concernant le niveau d’exposition aux ondes électromagnétiques sur l’ensemble du territoire.

Avec la multiplication des objets communicants et l’arrivée de la 5G, les citoyens peuvent s’interroger sur leur niveau d’exposition aux ondes. L’Agence nationale des fréquences, le gendarme des ondes en France, prépare ainsi un outil baptisé “France Entière”. Dans une interview croisée, Philippe Maraval, chef de la Mission bruit et agents physiques au Ministère de la Transition écologique, et Ilham Sefsouf, ingénieur radiofréquences à l’ANFR, donnent plus d’informations à ce sujet.

“L’exposition du public aux ondes électromagnétiques ne peut malheureusement pas être mesurée par un téléphone mobile. Pour ne plus agir à la demande et disposer de ses valeurs sur l’ensemble du territoire national, l’ANFR réalisera une modélisation numérique des expositions aux ondes électromagnétiques émises par les antennes-relais”, indique Philippe Maraval.

Comme l’explique Ilham Sefsouf, “le public pourra accéder à une carte 2D de l’exposition simulée partout en France, au sol et à l’intérieur des bâtiments, avec des analyses statistiques possibles au niveau d’une ville, ce qui permettra une meilleure connaissance de l’exposition”. Et d’ajouter : “on aura aussi un accès à l’exposition simulée en un point pour le grand public grâce à l’application OpenBarres, ce qui permettra d’orienter les demandes de mesures”. La simulation a par ailleurs l’objectif de permettre “une analyse locale et approfondie des points les plus exposés”.