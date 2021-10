Un mauvais copier / coller à l’origine des perturbations chez OVH, des milliers de sites web non accessibles

Hier, OVH a fait face à de grosses perturbations sur l’ensemble de son réseau suite à une opération de maintenance sur un routeur. L’origine de cette panne est quelques peu cocasse puisqu’elle résulte d’un mauvais copier / coller.

Via son compte Twitter, l’entreprise d’Octave Klaba avait indiqué une maintenance entre 9h00 et 10h30 sur l’un de ses routeurs et avait précisé que celle ci n’aurait aucun impact. Mais il en fût tout autre. En effet, à 9h30 le 13 octobre, une panne touchant l’ensemble du réseau d’OVH était en cours et des milliers de site sous la coupole de l’hébergeur n’étaient plus accessibles.

Le patron de l’entreprise s’est rapidement fendu d’un tweet pour expliquer que ces perturbations étaient dues à une erreur humaine durant la reconfiguration du réseau sur un datacenter situé sur la côte est des Etats-Unis. Dans ce même tweet Octave Klaba explique que la recrudescence des attaques DDoS dernièrement obligeant l’hébergeur à ajouter de nouvelles infrastructures afin de mieux y faire face.

Suite à une erreur humaine durant la reconfiguration du network sur notre DC à VH (US-EST), nous avons un souci sur la toute la backbone. Nous allons isoler le DC VH puis fixer la conf. https://t.co/kDakq7FGBO — Octave Klaba (@olesovhcom) October 13, 2021

Afin de relancer au plus vite les serveurs et rendre à nouveau accessible les sites impactés, le routeur mal configuré a été coupé.

Un peu plus tard dans la matinée, Octave Klaba s’est à nouveau exprimé sur Twitter pour donner une explications sur cette énorme panne. L’erreur viendrait d’un simple et maladroit copier / coller dans le terminal lors de la reconfiguration du routeur. Le chiffre 4 s’est glissé dans la seconde ligne à la place de la première entrainant des problème d’accès sur IPv4.

Explications confirmé par la suite avec un communiqué officiel d’OVH et les services ont refonctionné normalement moins d’une heure après le début de la panne.