Nouvelle mise à jour d’Oqee by Free sur iOS

Oqee, l’interface TV de Free, déploie une mise à jour corrective sur iPhone.

Accessible en mobilité pour les abonnés Freebox Pop et Delta Pop, Oqee passe en version 1.1.7 sur iOS. Une nouvelle correction a été apportée, “la modification d’un profil est de nouveau accessible”, annonce l’opérateur.

Dans une précédente version la semaine dernière, les développeurs ont mis en place la sélection d’un profil à l’ouverture de l’application pour une meilleure recommandation de contenus. Un nouvel écran en cas de code parental non défini a également fait son apparition. Une correction a aussi été apportée sur l’écran d’ouverture, fini l’écran noir et place à une animation plus cohérente.

Pour rappel, l’interface TV de Free a été proposée dans un premier temps sur le player Freebox Pop, avant d’être étendue à d’autres équipements dont des téléviseurs intelligents Samsung, les smartphones, tablettes tactiles et sur le boîtier TV d’Apple proposé à prix mini par Free (2 €/mois pendant 48 mois, soit 96 € au lieu de 199 €, avec la possibilité d’un paiement total à tout moment).