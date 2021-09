Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms… La Freebox Révolution file à toute allure, Orange sort sa nouvelle gamme de box…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

27 septembre 2016 : Canalsat inclus dans l’offre Freebox Révolution

Free lançait le 27 septembre 2006 une nouvelle offre devenue emblématique : le Forfait Freebox Révolution avec TV by CANAL Panorama et l’application myCANAL incluse pour 39,99 euros/mois. Elle est d’ailleurs toujours proposée sur la box mythique de Free à ce jour.

L’offre comprenait à l’époque l’accès à 50 chaînes dont 25 exclusives. Les abonnés qui souhaitaient conserver leur offre précédente continuaient de payer le même tarif soit 37,97 euros/mois. A noter que Free est devenu depuis peu le seul opérateur à proposer ce bouquet qui s’est tout de même étoffé avec le temps.

30 septembre 2010 : La Freebox propose pour la première fois des chaînes en 3D Souvenez-vous le début des années 2010 où l’on se posait la question de la démocratisation de la 3D. Et bien le 30 septembre 2010, Free annoncait qu’il allait proposer à ses abonnés 4 nouvelles chaînes et deux services de vidéos à la demande en 3D. Parmi ces chaînes, on trouvait NRJ12 3D, qui était disponible le jour même et annonçait l’arrivée prochaine de chaînes comme Penthouse 3D, Brava 3D. Quant aux services de VOD, Free annonçait lancer Free Home Video 3D et proposer Dorcel 3D d’ici la fin de l’année 2010. Malheureusement, cette technologie n’aura jamais réussi à s’installer durablement dans les foyers français, si ce n’est chez d’irréductibles cinéphiles ayant investi dans un équipement compatible. 1er octobre 2013 : la Freebox Révolution passe au 1Gbit/s Flashback, nous sommes le 1er octobre 2013, Free révolutionne une nouvelle fois le Très Haut Débit et propose à ses abonnés Freebox Révolution le débit en fibre optique le plus rapide en Europe sans changer de prix, soit 1 Gbit/s en réception et 200 Mbit/s en upload. Un débit descendant qui n’a pas bougé depuis, mais la Freebox a tout de même vu son upload passer à 600 Mbit/s, et son WiFi amélioré également.

3 octobre 2018 : Iliad obtient ses premières fréquences en Italie

Si vous n’avez pas suivi l’affaire à l’époque : replantons un peu le décor. Iliad s’est lancé en Italie en mai 2018, quelques mois à peine avant le début des enchères pour attribuer les fréquences utilisables pour la 5G. De l’autre côté des Alpes, cette opération a donné des sueurs froides à tous les pays Européens du fait des montants astronomiques engagés par les opérateurs.

Au terme de 14 jours d’enchères folles qui commençaient à essouffler même l’opérateur historique Telecom Italia, chahuté en bourse, tous les lots mis en jeu ont été attribués pour un montant total de 6 550 422 258 euros. Montant qui dépasse de plus de 4 milliards le minimum fixé avant l’ouverture des enchères. La maison mère de Free avait pour sa part engagé 1.193 milliards d’euros pour obtenir 10 MHz dans la band de fréquence 700 MHz, 20 MHz dans la 2.6-3.8 GHz et 200 MHz dans les bandes millimétriques (26.5-27.5 GHz).

L’opérateur a depuis lancé son premier forfait compatible en 2020 et booste régulièrement la data avec un prix défiant la concurrence, comme depuis son lancement.



3 octobre 2018 : Orange présente ses nouvelles offres Livebox

Orange a effectué plusieurs remaniement de sa gamme, et le dernier en date, toujours en cours a été annoncé le 3 octobre 2018. Avant cette date, l’opérateur proposait trois offres respectivement nommées Zen, Play et Jet. Dès le lendemain de l’annonce, seules deux offres s’affichaient au catalogue d’Orange : la Livebox et la Livebox Up.

Un changement plutôt marquant puisqu’avant ce remaniement, Orange garantissait un débit minimum mais avec les Livebox, il annonce un débit allant jusqu’à 1 Gbit/s en download et 300 Mbit/s en upload. Avec ces nouvelles offres venaient également un décodeur UHD avec 450 Go de stockage, accès au replay, jeux et de nombreux services…