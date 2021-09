Freebox Pop et mini 4K : découvrez Mubi, le service SVOD des cinéphiles et ses contenus sélectionnés par des humains

Univers Freebox vous propose aujourd’hui de découvrir la plate-forme vidéo Mubi. Elle met en avant une sélection opérée par des experts pour fournir du contenu de qualité aux cinéphiles exigeants.

Créée en 2007 par l’homme d’affaires turc Efe Cakarel et le développeur brésilien Gabe da Silveira, Mubi est une plate-forme vidéo revendiquant plus de 9 millions de cinéphiles.

Elle met en avant son contenu loin des blockbusters, leur préférant les grands classiques, les perles oubliées et les exclusivités tout juste présentées en festivals. Des contenus réalisés par les plus grands cinéastes des quatre coins de la planète, d’hier à aujourd’hui. Le service mise également sur l’humain. “Chez nous, pas de robots ou d’algorithmes”, affirme-t-il, avec la promesse d’un nouveau film tous les jours et un choix opéré par des humains.

Grâce à une application mobile disponible sur le Play Store, Mubi est accessible aux abonnés Freebox Pop et mini 4K. Les abonnés Freebox Delta y ont aussi accès grâce à leur abonnement Amazon Prime.

Univers Freebox vous propose un petit tour du propriétaire depuis la Freebox Pop.

Télécharger Mubi sur votre player

Pour commencer, il va falloir aller sur le Play Store de Google pour télécharger l’application Mubi. Estampillée 6.0.3, la dernière mise à jour pour Android TV remonte au 9 septembre 2021.

Une inscription en quelques minutes

Au démarrage, il est rappelé que les nouveaux utilisateurs peuvent essayer le service gratuitement pendant 1 mois.

Pour commencer, vous serez invités à vous connecter à la page mubi.com/android, afin d’y saisir un code d’activation à six chiffres.

Une fois le navigateur Web ouvert et la page lancée, il faudra saisir le code d’activation indiqué côté téléviseur.

Le service proposera ensuite l’inscription avec votre compte Facebook ou avec votre adresse e-mail.

Viendra ensuite le moment de saisir ses informations bancaires. Au-delà de la période de gratuité, le service sera facturé 9,99 euros par mois.

Enfin, vous pourrez nommer l’appareil où est installé le service.

Des contenus éditorialisés

Une fois dans l’interface de Mubi, l’éditorialisation du contenu est plus que visible avec la mise en avant des contenus par réalisateur (Pedro Almodóvar, Werner Herzog, Agnès Varda, Wong Kar-Wai, David Lynch, etc.) ou par acteur (Charlie Chaplin). Il y a aussi une sélection Festival de Cannes, des sélections chefs-d’œuvre des années 1940, 1950, 1960, 1970, 1980 et 1990, etc. Des bandeaux avec les contenus populaires sont également au programme.

Le premier bandeau sert à mettre en avant le contenu exclusif et le second les films du jour.

L’aspect éditorial ressort également dans les fiches des contenus avec des infos (nom du film, nom du réalisateur, origine, date, durée, âge, etc.) et un synopsis qui côtoient un paragraphe “notre opinion”.

Bref, pas de défilement infini, mais un contenu particulièrement riche et varié.

En haut de la barre latérale de navigation, une loupe donnera d’ailleurs accès à un moteur de recherche pour trouver plus facilement une œuvre en particulier. Vous aurez le choix entre le clavier virtuel ou la commande vocale.

Guettez les arrivées et les départs

Pour ceux qui ne voudraient rien manquer, des bandeaux indiquent les nouvelles entrées au catalogue (“Ajoutés récemment”), mais également les futurs départs (“Expirent bientôt”). Le nombre de jours avant expiration est d’ailleurs indiqué sur la vignette.

Un lecteur simple, mais efficace

Le lecteur audio intégré propose simplement un bouton lecture/pause et une réglette de progression dans le contenu.

L’icône en forme de bulle de conversation permet de modifier la langue de la bande sonore du contenu, ainsi que la langue des sous-titres.

L’icône matérialisée par un rond avec un point d’interrogation permet de faire remonter les problèmes rencontrés. Des soucis pouvant concerner la vidéo (écran noir, mauvaise qualité, etc.), le son (son trop bas, désynchronisation, etc.), les sous-titres (absents ou désynchronisés) ou le service (chargement long ou impossibilité de lancer le film).

VERDICT :

Inscription simple et rapide, interface claire et intuitive, contenu riche, varié, renouvelé et sélectionné pour des experts, lecteur vidéo simple et efficace, le service Mubi ne manque pas d’arguments pour séduire les cinéphiles en quête de petites pépites. Le tout pour une somme finalement assez modique et sans aucun engagement (possibilité de résilier à tout moment). Amateurs de blockbusters, passez en revanche votre chemin.