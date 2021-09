Fibre : Bouygues Telecom lance des promos à 9,99 et 15,99 euros avec un avantage forfait 5G

La fibre est en promo chez Bouygues Telecom.

Jusqu’au 10 octobre 2021, Bouygues Telecom propose en effet deux abonnements fibre à tarifs promotionnels la première année.

Facturée 9,99 euros, puis 29,99 euros au-delà des 12 mois, une formule dual-play Bbox fit propose des débits jusqu’à 300 Mbit/s en réception et jusqu’à 200 Mbit/s en émission. Elle inclut par ailleurs des appels illimitées vers les fixes de France et de plus de 110 pays.

Coûtant 15,99 euros, puis 36,99 euros après 12 mois, une formule triple-play Série spéciale Bbox annonce des débits jusqu’à 1 Gbit/s en téléchargement et jusqu’à 400 Mbit/s en envoi. Elle inclut en outre les appels illimitées vers les fixes de France et de plus de 110 pays, ainsi qu’un service TV avec décodeur 4K, plus de 180 chaînes et enregistrements TV 100 heures.

Avec ces deux forfaits Internet soumis à un engagement d’un an, un avantage box + mobile permet d’avoir un forfait mobile 5G à partir de 10,99 euros par mois. La location de la box est par ailleurs incluse.