Free ne se lancera pas dans les Caraïbes en 2021

Le lancement de Free est retardé aux Antilles Françaises.

Les habitants des Antilles Françaises vont devoir prendre encore leur mal en patience. Après avoir commencé le déploiement de son réseau mobile puis racheté 50% du réseau d’antennes de l’opérateur Digicel, l’opérateur de Xavier Niel accuse déjà d’un retard important et la crise sanitaire n’a pas arrangé les choses.

Selon nos informations, la situation sanitaire aux Antilles a ralenti considérablement la modernisation nécessaire du parc d’antennes de Digicel. Par conséquent, un lancement début 2022 est plus probable, aucune date de lancement officiel n’a été pour l’heure décidée par l’opérateur.

Pour rappel, Digicel, et Free Caraïbe, ont créé Madiacom. Cette société gère les antennes, ainsi que les infrastructures, de Digicel et d’Iliad en Martinique, Guadeloupe, Guyane, St Barthelemy et St Martin.