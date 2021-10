YouTube Music expérimente gratuitement l’écoute en arrière-plan, une prochaine arrivée en France?

YouTube Music va permettre l’écoute de musique en arrière-plan avec sa version gratuite de l’application à partir du 3 novembre au Canada. Une fonctionnalité habituellement réservée aux abonnés Premium du service qui pourrait arriver par la suite dans l’Hexagone.

YouTube via son application YouTube Music va enfin proposer gratuitement une fonctionnalité essentielle pour lutter face à la concurrence dans le domaine du streaming musical : l’écoute en arrière-plan.

De nombreux utilisateurs ont déjà fait face à ce problème récurrent de coupure sur l’application YouTube mobile lorsque l’on reçoit un message ou encore que l’on verrouille son écran de son smartphone.

A partir du 3 novembre au Canada, les utilisateurs de YouTube Music auront accès à l’écoute en arrière-plan gratuitement. D’après le blog Google, le géant compterait étendre la disponibilité de cette fonctionnalité gratuite, probablement dans le but d’amasser de nouveau utilisateurs. Il faut admettre que la concurrence est féroce dans le milieu du streaming musical avec des géants comme Spotify, Deezer ou encore Apple Music. Pour le moment, la fonctionnalité d’écoute en arrière-plan gratuite va être testée au Canada mais elle pourrait très prochainement débarquer dans d’autres pays y compris dans l’Hexagone. La firme de Mountain View n’a cependant pas encore annoncé de date précise.

Music lovers rejoice!🎵 Background listening is coming to the @YouTubeMusic app, and 🇨🇦 will be the first to enjoy this new feature starting Nov 3! Get radio-like listening with your screen off and don’t stop the music! 🎶🎶🎶 https://t.co/GPwRMcVhp1

— Google Canada (@googlecanada) October 4, 2021