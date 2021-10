Orange : 100% de ses forfaits mobiles sont désormais sans engagement, l’opérateur revoit ses prix

Orange souhaite casser les codes du marché du low cost en basculant aujourd’hui toutes ses offres 4G et 5G vers le sans engagement. Certains abonnements voient leur prix baisser.

Une première chez les opérateurs de type A. Face à SFR et Bouygues Telecom, Orange lance ce 7 octobre ses offres 4G et 5G sans engagement. Fini donc la période d’engagement d’un an, les abonnés bénéficient à présent d’une réelle flexibilité. « Il s’agissait des codes historiques sur le marché du low cost. On a décidé de les casser », indique dans 20 minutes, Laetita Orsini Sharps, directrice offres multiservices d’Orange.

Conscient de la volatilité des utilisateurs français en particulier de la jeunesse, l’opérateur historique change de fusil d’épaule et ne souhaite plus les “retenir par la contrainte”. Si le sans engagement est inscrit dans l’ADN de sa marque Sosh et de ses offres low cost, Orange ne perçoit pas de réel risque de cannibalisation. « Sosh a pour objectif de s’adresser à des clients plus indépendants, plus autonomes, qui savent exactement ce qu’ils veulent, sans conseil ni accompagnement. Ce sont des tarifs qui restent très attractifs et sans mobile », poursuit la directrice. Sans oublier que la marque ne propose pas de 5G.

Les nouveaux forfaits 4G sans engagement d’Orange

Hormis l’arrivée du sans engagement, pas de grands changements à noter sur les offres 4G de l’opérateur, forfaits 4G 2h 100Mo, 2h 20Go, et 10 Go sont toujours affichés au même prix avec une promotion la première année.

En revanche, son forfait 70 Go voit quant à lui son prix baisser. De 19,99€/mois puis 34,99€, il passe à 14,99€ la première année puis 29,99€. On remarquera la disparition du forfait 80 Go.

Des forfaits 5G moins chers

Dans le même temps, Orange revoit totalement ses offres 5G, place également au sans engagement à des tarifs moins élevés. Exit les forfaits 70 Go, 100 Go, 150 Go et illimité, la nouvelle gamme comprend désormais un forfait 120 Go à 20,99€/mois pendant 12 mois puis 32,99€/mois. Mais aussi une offre 130 Go à 29,99€/mois puis 44,99€/mois, et enfin une formule 200 Go à 49,99€/mois la première année puis 64,99€/mois. Ces nouvelles offrent affichent plus data à des prix inférieurs aux anciens forfaits proposés.