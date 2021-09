Une offre spéciale Free Mobile jugée timide, moins taxer les opérateurs, ça se discute… Vos meilleurs réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des Télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Une nouvelle vente privée qui manque de tonus, ou de 5G ?

Free en a fini avec ses offres spéciales avec smartphone offerts depuis le lancement de Free Flex. La surprise était de taille avec un forfait 50G à 8,99€/mois valable à vie sans engagement ! Cependant, certains abonnés en attendaient un peu plus de la part de l’opérateur et un mot était sur beaucoup de lèvres : la 5G. Avec un forfait à 50Go, une connectivité 5G aurait été appréciée par plusieurs lecteurs d’Univers Freebox. A voir si Free peaufinera sa formule selon leurs attentes ou non.

Moins taxer les antennes d’Orange, Free, Bouygues, SFR : un projet qui divise

Les opérateurs la réclament depuis longtemps : la réforme de la taxe IFER n’est pas au goût de tout le monde. Certainement pas pour les collectivités, qui craignent de voir les fonds collectées grâce à l’impôt fondre comme neige au soleil. Et dans notre lectorat, certains estiment que cette réforme serait de bonne guerre au vu des investissements des opérateurs, quand d’autre ont peur que cette taxe se répercute sur les impôts locaux des consommateurs. Qu’en pensez-vous ?

La chronologie des médias remise en question : le gouvernement va-t-il assez loin ?

Alors que Netflix urge le gouvernement à mettre en place la réduction du délai avant la diffusion des films sur les plateformes de SVOD, la question continue d’être posée : la chronologie des médias est elle toujours légitime ? Certains, comme Gabalt ci-dessous considèrent que la SVOD ne concurrence pas le cinéma, mais il faut également penser au financement des films français : sans Canal+ ou les autres chaînes françaises, la production cinématographique serait bien moindre. Qu’en pensez-vous ?

Canal+ Séries offert pendant un an aux abonnés Freebox Pop crée des espoirs pour les abonnés Freebox Delta

“Abonnés Freebox Pop, pour bien commencer la rentrée, CANAL+SÉRIES vous est offert pendant 1 an”, a annoncé l’opérateur le 10 septembre. L’option est sans engagement et s’arrête automatiquement à la fin de la promotion. Beaucoup réclament cette même offre pour les autres abonnement Freebox, mais certains vont même plus loin et espèrent une évolution de leur offre premium Freebox Delta ! Le rêve deviendra-t-il réalité ?

A peine en test, une appli d’Orange fait déjà l’objet de railleries

Un peu en retard derrière ses concurrents, l’opérateur historique s’intéresse sérieusement au domaine des Smart TV. Il est désormais possible pour les abonnés fixe Orange ou Sosh avec option TV de participer à l’élaboration d’une application Smart TV d’Orange. Cependant, les innovations et Orange, cela ne se passe pas toujours très bien et les Freenautes s’en souviennent… A voir si cette fois Orange arrivera à transformer l’essai !