TF1 continue de “tisser un lien fort avec le sport” en s’offrant l’intégralité des droits TV de la Coupe du monde de rugby 2023 en France

Le groupe TF1 poursuit son partenariat de longue date avec le ballon ovale en acquérant les droits de la prochaine du monde de rugby masculine en France et féminine en Nouvelle-Zélande. Mais pas seulement, sa couverture du sport se renforce.

“TF1, diffuseur historique des Coupes du Monde de Rugby depuis 1991 sauf en 2003, est très heureux d’annoncer le renouvellement de son partenariat avec World Rugby”, annonce ce 3 septembre la filiale de Bouygues. L’accord porte sur l’intégralité des droits de la Coupe du Monde de Rugby 2023 qui se déroulera en France du 8 septembre au 28 octobre, ainsi que le mondial féminin qui prendra place en Nouvelle-Zélande en 2022.

“Avec cet accord, le Groupe TF1 réaffirme son ambition de proposer en clair les plus grands événements sportifs internationaux et sa volonté de les rendre accessibles au plus grand nombre”, se félicite le groupe. Et son PDG, Gilles Pélisson d’ajouter : ” Ce partenariat est le fruit de notre engagement dans le rugby, dont nous sommes fiers de faire rayonner les valeurs auprès d’un très large public, avec une équipe de France très prometteuse. Nous sommes également très heureux d’offrir une exposition très événementielle à la prochaine Coupe du Monde de Rugby féminine et de confirmer ainsi notre engagement dans le sport féminin. Cet accord démontre notre volonté de tisser un lien fort avec le public et de lui faire vivre sur nos antennes de très grandes émotions sportives.”

Le coup d’envoi de d’envoi de la coupe du monde de Rugby sera donné dans deux ans au Stade de France pour un match qui verra s’affronter le XV de France et les All Blacks. Ce seront ensuite 10 villes hôtes et 9 stades qui accueilleront la compétition durant 7 semaines. En 2022, TF1 diffusera également sur ses antennes l’Euro de handball, et de foot féminin. Une année qui s’annonce très riche sportivement.