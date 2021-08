Une nouvelle appli Free qui donne envie, il faut savoir regarder au-delà des gigas… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des Télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

En découvrant Freebox Files, certains abonnés attendent le lancement

En bêta-test depuis le début de l’été, l’application Freebox Files semble intéresser plusieurs détenteurs de Freebox Delta et Révolution. L’application a d’ailleurs récemment vu débarquer quelques nouveautés sur sa version disponible via Testflight sur iOS, et les retours sur cette appli sont plutôt positifs. Et certains attendent même un lancement sur d’autres supports, notamment l’Apple TV qui est désormais proposée en tant que player pour les abonnés Freebox Pop et Delta.

Les forfaits d’Orange sont chers, mais “trop” chers ?

« Nous faisons évoluer votre forfait mobile mobile 80 Go à 130 Go », tel est le SMS envoyé depuis une dizaine de jour par l’opérateur historique aux abonnés mobile concernés. Ces derniers bénéficient de cette évolution “sans changement de prix et sans réengagement”. En comparaison avec Free Mobile ou d’autres offres promos d’opérateurs, le forfait peut paraître très cher, surtout après la première année (44.99€). Mais il faut parfois voir au-delà des gigas pour apprécier une offre télécom… Même si tous les foyers n’auraient pas besoin d’un forfait similaire.

Les opérateurs se présentent sur leur meilleur jour, mais est-ce si transparent ?

Il y a matière à débat. Free a lancé la semaine dernière une nouvelle campagne de publicité, dont l’une d’entre elle est dédiée à ses offres fibres, dont la moins chère revient à 15.99€/mois la première année. Cependant, certains tiquent toujours devant les prix avancés par les opérateurs : toujours l’offre promo en avant et le tarif “réel” en plus petit. Si l’on peut comprendre cette décision d’un point de vue marketing, quid de la transparence ? Pour votre part, estimez-vous que l’information est assez clairement présentée dans les pubs de Free, Orange, Bouygues ou SFR ?

Une solution temporaire, ça reste une solution !

Quand les habitants prennent les choses en main. A Vareilles, petite commune de 245 habitants dans l’Yonne, le manque de débit se faire ressentir comme dans beaucoup de territoires ruraux.Ces habitants se sont alors unis pour créer un meilleur réseau Internet et pallier le manque d’investissement d’Orange, Free, Bouygues et SFR, grâce à une coopérative. Une initiative globalement saluée par nos lecteurs, même si certains se disent qu’une fois la fibre déployée, tout l’équipement serait obsolète. Certes, mais une solution reste une solution ! Et le déploiement de la fibre, ce n’est pas toujours synonyme de délai tenu…

Tellement de retard qu’on en oublie sa box !

Si les Apple TV ont commencé à être livrées dès la fin du mois de juillet, elles arrivent au compte goutte depuis le début du mois d’août. L es délais de livraisons annoncés étaient larges puisque Free indiquait 5 à 6 semaines. Cinq semaines plus tard, nous pouvons tirer un premier bilan de ce livraisons grâce à l’outil mis en place par Freebox.toosurtoo . Même si le panel est plutôt faible (seuls les abonnés inscrits sur le site sont prix en compte), et qu’il n’est donc pas totalement représentatif, on peut constater que les livraisons ont bien débuté, mais que la patience sera de mise. Une patience telle que certains ont carrément oublié leur commande ! On imagine leur surprise lorsqu’ils recevront le boîtier !