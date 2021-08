insolite : Free Mobile fait de la pub pour son forfait 5G… à La Réunion

Simple couac ? De la publicité du forfait 5G arrive jusqu’aux boites aux lettres de La Réunion.

Free est fier de son forfait 5G, et cela se sent. Alors que ce dernier multiple les actions marketing entre spot TV et les affichages publicitaires en France Métropolitaine. Voilà que des flyers 5G, accompagnent les cartes SIM envoyés aux Freenautes Réunionnais lors d’une souscription en ligne sur mobile.free.re ou lors d’un renouvellement SIM. De quoi titiller les Réunionnais qui viennent de souscrire à un forfait complètement toké avec “seulement” 50Go de data en 4G+ à 9€99.

@free tu continues à me narguer avec ton forfait 150Go en 5G… 🙄😭

Après les publicités à la TV, c'est le prospectus dans le courrier SIM @Free_Reunion 😭. À défaut j'ai une triple découpe 😘 au #Freemobile pic.twitter.com/qsTX28vSJ1 — Dylan Legros (@Dylan_Legros) August 19, 2021

Bien évidemment, ces flyers qui font 9000 km pour aller à La Réunion, n’ont pas grand-chose à faire là-bas. Pour rappel l’offre n’est pas disponible sur l’île de La Réunion et encore moins la 5G. En espérant que le service courrier de Free corrige le tir rapidement.