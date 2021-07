Guerre de la data dans le mobile : ça continue entre Red by SFR et Bouygues Telecom

Pas de trêve estivale entre Red by SFR et Bouygues Telecom, qui continuent de s’affronter à coup de forfaits mobiles blindés en data. L’un a dégainé, l’autre a rappliqué aussi sec.



Jusqu’au 2 août 2021, la marque de l’opérateur au carré rouge propose des forfaits mobiles 70, 100 et 130 Go à respectivement 13, 15 et 19 euros par mois. Le troisième peut même profiter de la 5G, moyennant une option à 5 euros par mois. Sans engagement, ces forfaits comprennent les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’une enveloppe data depuis l’UE et les DOM oscillant entre 10 et 15 Go.

Jusqu’au 4 août 2021, Bouygues Telecom commercialise trois forfaits 4G B&You 70 Go à 12,99 euros par mois, 100 Go à 14,99 euros par mois et 130 Go à 19,99 euros par mois. Là encore, appels, SMS et MMS sont illimités. Déduite de l’enveloppe globale, une enveloppe de 10 à 15 Go (selon le forfait) est utilisable depuis l’Europe et les DOM. À noter enfin l’option b.TV, permettant de regarder plus de 70 chaînes depuis le mobile, qui est offerte pendant un mois avant de coûter 3 euros (au lieu de 6).

Et chez les rivaux ?

Sosh, la marque d’Orange, n’est pas en reste avec ses séries limitées 50 et 100 Go à 12,99 et 15,99 euros. Free Mobile a renouvelé sa Série Free qui propose désormais 70 Go pour 9,99 euros par mois la première année. Du côté de Cdiscount Mobile, on a un forfait 100 Go à 9,99 euros pendant 12 mois. Sans oublier, en assez original, le forfait 117 Go à 11,70 euros par mois de NRJ Mobile.