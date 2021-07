Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #177

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Quand Oqee vient proposer son aide… à un développeur Free. Merci les réponses automatiques !



Bonjour n'hésitez pas à vous dirigez vers le site de l'assistance de Free pour toute autre question : https://t.co/sxGp8OAgkT , bonne journée. — OQEE by Free (@OQEEbyFree) July 21, 2021

Cette semaine dans : “trouvez l’antenne”, vous avez quatre choix, à vous de trouver la bonne !

Nouvelle antenne #freemobile (fausse cheminée au centre ?) activée il y a quelques jours mais pas encore ouverte au public :/#LaBaule pic.twitter.com/e8mgGYxf3Y — A. (@A155Z) July 20, 2021

Orange vous fait une piqûre de rappel, en ravivant un bruit traumatisant au passage…

Qui se souvient de Wanadoo ?

C'était il y a … 25 ans 🙌 De la "douce" mélodie du modem aux premiers WebMail, racontez-nous vos souvenirs 😉 pic.twitter.com/GgconJ0eJG — Orange (@orange) July 20, 2021

RED by SFR a sa propre manière de nettoyer son écran de smartphone… Un poil encombrant non ?



Un peu rustique, mais tout aussi efficace.

De note côté, nous utilisons notre toutou-éponge 🤣

<CM RED> pic.twitter.com/EQ98Z0wrhE — RED by SFR (@REDbySFR) July 23, 2021

Pour l’ouverture des Jeux Olympiques, Salto s’est fait faire un joli coup de publicité avec un saut périlleux impressionnant ! Si, si, c’est lui qui le dit.