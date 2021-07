B&You dévoile 3 forfaits série spéciale en promotion jusqu’à 200 Go

La gamme de forfaits B&You de Bouygues Telecom propose actuellement en exclusivité sur son site 3 forfaits sans engagement avec un prix qui ne gonfle pas au bout d’un an.

Petit tour d’horizon des 3 offres disponibles .

5 Go pour 4,99€ / mois. Appels, SMS, MMS illimités.

100 Go pour 11,99€ / mois. Appels, SMS, MMS illimités et 15 Go de data en Europe et DOM.

200 Go pour 14,99€ / mois. Appels, SMS, MMS illimités et 20 Go de data en Europe et DOM.

Pour le forfait 100 Go et 200 Go, B.tv le service permettant de bénéficier de la télé en illimité sur votre mobile proposé en option et sans engagement se voit offert pendant 1 mois puis sera facturé 3€ par mois au lieu de 6€ en temps normal.

Les forfaits série spéciale sont disponible jusqu’au 27 juillet et comme à l’accoutumé la carte SIM triple découpe coûtera 10€. A régler au moment de la commande.