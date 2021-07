Free va lever une limitation pour certains abonnés Freebox désireux d’acquérir l’Apple TV 4K à prix cassé

Selon des remontées d’abonnés, il sera bientôt possible de disposer d’un second boîtier avec l’option Multi-TV, à savoir l’Apple TV 4K.

Les abonnés Freebox Pop, Delta Révolution et mini 4K disposant d’ores et déjà du multi-tv vont pouvoir prochainement ajouter un second boîtier à leur option, qui n’est autre que l’Apple TV 4K proposée depuis le 20 juillet à prix cassé par l’opérateur. Jusqu’à présent, les abonnés concernés n’ont d’autre solution que de résilier l’option s’ils souhaitent acquérir l’appareil d’Apple intégrant désormais l’application Oqee pour regarder Freebox TV. Mais Free semble prévoir de lever cette limitation.

Comme nous le rapporte par exemple Cédric, un abonné Freebox Delta (Devialet) avec Player Pop en multi-tv, l’opérateur l’informe sur son espace abonné de la possibilité à venir d’ajouter l’Apple TV 4K en précommande moyennant un achat étalé sur 48 mois à hauteur de 2€ mensuellement soit 96€, sans frais supplémentaire hormis les 10€ de frais d’envoi. Nous avons contacté Free pour en savoir plus à ce sujet.

Pour rappel, l’Apple TV 4K est proposée au choix aux nouveaux abonnés dans les offres Freebox Pop et Delta. Pour les clients Révolution, mini 4K, Pop et Delta existants, l’offre est disponible au même prix avantageux via l’option multi-tv à condition de ne pas y avoir déjà souscrit.