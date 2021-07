Free annonce doubler sa présence dans une région stratégique

La région Bretagne comptera prochainement 12 Free Centers contre 6 actuellement pour plus de proximité.

En Bretagne, l’enjeu autour de la fibre optique est important commercialement pour les opérateurs. Le 27 mai dernier et à la suite d’un accord signé en décembre dernier avec Mégalis Bretagne, les offres FTTH de Free sont devenus accessibles pour les habitants desservis par ce réseau d’initiative publique opéré par Orange.

D’ici fin août, l’opérateur sera présent sur les 80 000 logements déjà déployés. Ce RIP d’envergure concerne 60% de la population et 90% du territoire breton avec un objectif de déployer la fibre optique pour 1,4 million de foyers, entreprises et sites publics. Pour informer au plus près des riverains et recruter le plus possible dans ces zones rurales, l’opérateur sillonne actuellement la région avec son bus-boutique. Mais sa stratégie ne s’arrête pas là puisque Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad annonce l’ouverture prochaine de nouveaux Free Centers en plus des 6 autres déjà existants. “Nous allons doubler ce chiffre dans les prochains mois. Six autres boutiques vont ouvrir, notamment à Quimper et à Saint-Malo. Free compte plus de 600 000 abonnés en Bretagne”, a t-il fait savoir le 9 juillet dans les lignes de Ouest France. Pour l’heure, l’opérateur est implanté à Rennes avec deux boutiques, Brest, Saint-Brieuc, Vannes et Lorient.

Sur la 5G, Free se montre tout aussi ambitieux. “Déployer la 5G comme nous le faisons, sur toutes les fréquences, ce n’est pas seulement pour les vacanciers qui regardent du streaming sur les plages. C’est aussi et avant tout pour le tissu économique. Aujourd’hui, en 5G, nous affichons un taux de couverture de 53 % de la population bretonne, devant l’opérateur historique”, se félicité par ailleurs Thomas Reynaud. Le réseau nouvelle génération de l’opérateur se d’ailleurs prochainement activé à Saint-Brieuc.