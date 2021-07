Free Mobile au centre d’une bataille entre élus, une maire et trois adjoints démissionnent

Mais rien ne s’est arrangé depuis, bien au contraire. « Ils ont créé un collectif anti-antenne puis ils ont continué par d’incessantes actions contre l’équipe en responsabilité. Ils ont convaincu d’autres conseillers, jusqu’à utiliser des moyens illégaux dont l’utilisation frauduleuse du sceau de l’État, entraînant un dépôt de plainte de ma part, garante des institutions de l’État», soutient l’élue. En mars 2021, pas de moins de six conseillers ont d’ailleurs été condamnés à payer une amende de 200 à 300 euros, pour avoir usé du sceau de la mairie dans un courrier adressé à Free.

Si l’antenne de l’opérateur a finalement été installée en avril dernier, ces conseillers municipaux ont empêché le raccordement électrique du site en bloquant la délibération. La maire dénonce aujourd’hui un non-respect de sa charte et une motivation personnelle entravant le bien collectif. Un an après le début de son mandat, l’élue se dit aujourd’hui presque harcelée et dans l’incapacité de gérer la commune dans des conditions saines et humaines. Ne disposant pas de majorité franche pour mener à bien des projets pour ses administrés, elle espère que sa décision permettra un apaisement lors de nouvelles élections.