NRJ Mobile : deux forfaits 60 et 150 Go en séries limitées

Jusqu’au 7 juillet 2021, NRJ Mobile propose deux forfaits mobiles en séries limitées. De grosses quantités de data, mais pas de 5G par contre.

Facturé 8,99 euros par mois, le premier forfait comprend les appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 60 Go de data utilisables en 3G ou 4G. Le tarif mensuel passe à 14,99 euros au-delà des 12 premiers mois d’abonnement. Il n’y a pas d’engagement de durée.

Revenant à 13,99 euros, le second permet quant à lui de passer à une enveloppe de 150 Go pour l’Internet mobile. Là encore, le prix évolue au-delà de la première année, à 22,99 euros, et il n’y a pas d’engagement.

Tous les deux prévoient en outre le roaming depuis l’Union européenne et les DOM. On dispose de 10 Go de data avec le forfait 60 Go et de 15 Go avec celui de 150 Go.

La carte SIM triple découpe, à payer au moment de la commande, revient à 10 euros.

Comme Auchan Telecom et Cdiscount Mobile, la marque NRJ Mobile appartient à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, désormais filiale du groupe Bouygues Telecom.

Suite à ce rachat, les abonnés des différentes marques de l’opérateur migrent progressivement pour utiliser exclusivement le réseau de Bouygues Telecom.