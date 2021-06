Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #174

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Entre bonne blague et douce ironie, Free et un abonné s’amusent.

La vanne est pas mal ! 😁

Mais la réalité est ailleurs ! 🤓😜

➡️https://t.co/F6iBm1834i pic.twitter.com/w9b1Yb25xf — Free (@free) June 22, 2021

“Free, dépêche-toi “, on ne fait pas attendre un enfant de 4 ans !

J+63 sans activation ligne fibre par #free #freebox sur ville d avray (92), où notre fils de 4ans trouve le temps d intervention free vrt tres long et nous aussi ! Si qq1 de sérieux chez Free nous entend… @xavierniel @cedric_o pic.twitter.com/ZqBLDfad8E — COTTE Pierre-Olivier (@CotteOlivier) June 27, 2021

Le Chief Technology and Innovation Officer d’Orange voit la 5G partout mais avec modération !

Les prix ne sont pas les mêmes ailleurs ! La 4G ou la 5G c’est quand même mieux dans un restaurant !

Oh les crevards!!!!!! Wsh une freebox c 9,90e https://t.co/OrNBthrRtl — walz (@waeltaspeur) June 25, 2021

Internet Explorer dans l’ISS et pas Chrome, sécurité de mise ?