Des peines de prison pour l’attaque d’une boutique SFR

Pour vol et séquestration, trois individus écopent de peines de prison. L’un des trois malfrats est toujours en fuite.

C’était le 24 mai 2018, vers 19h30. Trois hommes pénètrent dans une boutique SFR de la ville de Grasse, dans le département des Alpes-Maritimes, au moment de la fermeture Les malfrats enferment deux employés dans la réserve du magasin situé route de Cannes, avant de s’envoler avec plusieurs dizaines de mobiles et 490 euros en liquide. Un joli butin.

Jugés pour vol et séquestration, les trois hommes ont écopé de peines de prison allant de 18 mois et à 4 ans. Interpelés et mis en détention, deux d’entre eux étaient présents à l’audience et ont avoué les faits. Ayant dénoncé ses deux compères à la police avant de disparaître dans la nature, le troisième fait l’objet d’un mandat d’arrêt. C’est d’ailleurs lui qui a écopé d’une peine de 4 ans de prison.

De nationalité roumaine, les trois individus ont par ailleurs interdiction de paraître sur le territoire français pendant dix ans, souligne Nice Matin.

