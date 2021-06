Freebox Pop et mini 4K : une nouvelle chaîne gratuite de sport débarque sur Pluto TV

Lancée en février dernier, la plateforme AVOD Pluto TV s’enrichit d’une nouvelle chaîne de sport.

Disponible sur Freebox Pop et mini 4k, Pluto TV ne cesse de lancer de nouvelles chaînes thématiques. après avoir signé récemment un accord avec Mediawan pour 12 nouvelles chaînes dont quatre sont dédiées aux productions cultes d’AB durant les années 90, la plateforme d’AVOD lance à présent Pluto Sports. Au programme, des émissions comme The Boat show pour les fans de bateaux, des séries documentaires comme “Eat. Sleep.Surf” où deux roadtrippers vous vont vivre leur passions des sports extrêmes au quatre coins du monde. Mais aussi les contenus d’Horizon sports, plateforme vidéo de sports, de nature et de bien-être qui s’adresse aux personnes qui marchent, courent, font du vélo, aiment les montagnes et veulent être en bonne santé.

D’autres chaînes de Sport gratuites sont d’ores et déjà disponible sur Pluto TV comme “Motorvision.tv”, “WPT” dédiée au “Poker”, “Extreme”, et “Yoga”. Si vous souhaitez découvrir Pluto TV, vous pouvez retrouver notre test.