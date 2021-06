Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms… Bouygues fait sensation, un Netflix by Free

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

17 juin 2014 : Bouygues lance la 4G+ en France

Le premier opérateur à proposer commercialement la 4G+ en France fut donc Bouygues Telecom, le 17 juin 2014. Pour rappel, la 4G+ consiste en une agrégation de ressources radio sur plusieurs porteuses au profit d’un seul utilisateur. Cela permettait donc au réseau mobile de proposer de meilleures performances et Bouygues fut le premier à proposer cette technologie, le réseau a bien évolué depuis, sans parler de la 5G, on compte maintenant sur la 4G++.

18 Juin 2012 : Bouygues lance sa Bbox Sensation

6 mois après sa présentation, Bouygues Telecom lance enfin sa Bbox Sensation le 18 juin 2012, après un développement long de 24 mois. Une première offre Premium pour l’opérateur, disponible en ADSL et Fibre avec une particularité pour les abonnés fibre : la box est contenue en un seul boîtier, surnommée OneBox.

Nouvelel interface en Flash, avec la HD , un service de jeux dans le cloud et un autre de VOD… Le tout pour 37.90€/mois. L’offre disparaîtra cependant quelques années plus tard, remplacée par la “Bbox ultym”.

18 juin 2012 : Universal Music Mobile change de nom

Souvenez-vous de ce MVNO (opérateur mobile virtuel) : Universal Music Mobile. Lancée en septembre 2001, cette marque issue d’un partenariat entre Universal Music et SFR avait été rachetée 3 ans plus tard par Bouygues Telecom. Après plusieurs années avec ce nom, Bouygues a décidé de le changer le 18 juin 2012 pour “Forfaits Bloqués Bouygues Telecom”, un nom pour le moins concis (qui a dit moins original ?)

19 juin 2007 : Free, premier opérateur français à proposer son service de SVOD

Netflix n’a qu’a bien se tenir ! Blague à part, Free a proposé le 19 juin 2007, pour la première fois pour un FAI français une offre de vidéo à la demande par abonnement. Un service de VOD à la carte était déjà proposé en option aux abonnés Freebox, mais avec Free Home Video, plus de 50 films et 100 épisodes de séries renouvelés toutes les semaines. Une première version de l’offre était proposée à 5.99€ par mois, avant l’arrivée annoncée d’une offre premium à 10.99€ par mois pour un accès illimité à toutes les thématiques.

On est quand même loin de l’aspect soigné et simple de Netflix, mais voilà, les premiers pas de Free dans la SVOD !

20 juin 2013 : la Freebox Revolution présente le boîtier femtocell

Une nouveauté bien connue dorénavant des Freenautes est arrivée le 20 juin 2013 : le femtocell. Ce petit boîtier permettant à la Freebox de devenir un véritable relais 3G pour faciliter les communications mobiles depuis le domicile des abonnés. Le boîtier est d’ailleurs inclus dans le forfait Freebox Revolution, permettant à tous les abonnés Free d’en profiter.

L’emplacement où l’on peut installer sa femtocell sur la Freebox Révolution