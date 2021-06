Interview Univers Freebox : disponibilité chez Free, innovations dans les smartphones et politique de mises à jour, Vivo vous dit tout

Vivo a débarqué en France fin 2020 et plus récemment dans la boutique Free Mobile. L’occasion pour Univers Freebox d’interroger cette marque chinoise, encore peu connue en France, sur son parcours, ses smartphones, ses ambitions dans l’Hexagone et son partenariat avec l’opérateur de Xavier Niel. C’est Alexis André, directeur marketing de la division française, qui répond à nos questions.

(Univers Freebox) Pour ceux ne connaissant pas Vivo, pourriez-vous rappeler brièvement l’historique de cette marque peu connue des Français, qui se trouve être une ancienne division du groupe chinois BBK Electronics (Oppo et OnePlus) ?

(AA) Il est vrai que la plupart des Français ne connaissent pas forcément vivo aujourd’hui. Et pourtant, beaucoup d’entre eux utilisent au quotidien des technologies qui ont été lancées par vivo à la base. Le son Hi-Fi dans un smartphone, le lecteur d’empreintes dans l’écran ou encore la caméra pop-up, par exemple, sont des fonctionnalités assez communes aujourd’hui qui ont toutes été introduites par vivo en premier. En résumé : vivo est un constructeur de smartphones innovant qui développe des nouvelles technologies dans le but de créer de nouvelles tendances et d’améliorer le quotidien de tous.

Pour ce qui est de l’histoire :

En 1995, l’entreprise BBK Electronics est fondée à Dongguan, en Chine, avec 3 entités : BBK Communications, BBK Audio-Video, BBK Education Electronics.

En 1998, BBK Communications devient le n°1 de la téléphonie fixe en Chine.

En 2001, les 3 entités de BBK sont séparées : BBK Communication deviendra vivo et BBK Audio-Video deviendra Oppo. BBK Eductation Electronics est la seule entreprise à avoir gardé le nom BBK, et continue encore aujourd’hui à produire des équipements d’éducation (apprentissage de langage, etc.)

En 2003, BBK Communication entre sur le marché de la téléphonie mobile en Chine. La marque vivo est créée ensuite en 2011 avec le développement des smartphones.

En 2014, vivo s’étend à d’autres marchés en Asie et atteint 100 millions d’unités vendues par an en 2017.

Aujourd’hui, vivo est une entreprise indépendante présente dans plus de 40 pays, dispose de ses propres usines et investit dans ses propres ressources R&D. Au total, ce sont plus de 10 000 personnes chez vivo qui travaillent dans 10 centres de R&D répartis partout dans le monde, en Chine, au Japon ou même aux États Unis. Nous sommes le 5e constructeur mondial dans les ventes de smartphones, avec 111 millions d’unités vendues en 2020, et avec une très forte présente en Chine et sur la zone Asie où nous sommes numéro un. Maintenant, nous avons hâte de continuer notre développement, et notamment en Europe où nous allons accélérer à partir de juin 2021 avec l’arrivée de l’Euro 2020 dont nous sommes smartphone officiel

Vivo a récemment fait son entrée dans la boutique en ligne Free Mobile avec le Y72 5G, un smartphone milieu de gamme à 319 euros. Pourrait-on voir arriver dans les prochains mois un X60 Pro plus haut en gamme ou un Y11s pour les petits budgets ?

(AA) Je ne peux pas communiquer sur d’éventuels futurs modèles, mais, évidemment, notre ambition est de travailler main de la main avec Free Mobile pour proposer d’autres smartphones vivo aux clients Free.

Tous les smartphones Vivo commercialisés en France sont-ils censés supporter la bande des 700 MHz, chère aux abonnés Free Mobile ?

(AA) Tous les derniers modèles annoncés cette année supportent la bande 700 MHz en 4G (B28) et en 5G (N28).

D’après les derniers rapports, Vivo est dans le Top 5 mondial. Comment la marque se porte-t-elle en France, où elle est arrivée fin 2020 avec un X51 5G à 799 euros, mais aussi des X70, Y20s et Y11s à 279, 199 et 169 euros ?

(AA) Chez vivo, nous voulons faire les bonnes choses, et les faire bien, sans nous précipiter. Nous avions 3 objectifs à atteindre pour notre lancement en France, que nous avons tous atteints avec succès.

Premièrement, recruter une équipe locale. C’est chose faite puisque nous sommes aujourd’hui 26 personnes chez vivo France principalement experts du marché de la téléphonie mobile, mais aussi quelques personnes d’autres secteurs pour apporter une vision différente. Notre service après-vente et notre centre de réparation sont aussi situés en France.

Deuxièmement, lier des partenariats forts avec les acteurs du marché. En 8 mois, nous sommes passés d’une couverture de 300 à 2 000 magasins en France. Nous sommes présents chez tous les principaux distributeurs (magasins spécialisés, hypermarchés, telco rtailers, e-tailers) et tous opérateurs français (bientôt disponible chez Orange). C’est la preuve d’une vraie confiance qui nous est accordée.

Troisième, proposer des produits qui plaisent aux Français. Avant d’arriver, nous avons pris le temps d’adapter nos produits pour l’Europe. Par exemple, nous avons modifié notre interface pour les besoins des consommateurs européens en proposant de l’Android Stock, car c’est ce qui était ressorti de nos études. Les produits de la gamme 2020 ont reçu les éloges des médias spécialisés et des très bons avis consommateurs sur les différents sites d’achat. Il n’y a pas non plus de retour service après-vente.

Pour ce qui est des ventes, je ne peux pas me prononcer dessus, mais je peux vous confirmer qu’il y a une vraie dynamique autour de l’Euro 2020 de football dont nous sommes le smartphone officiel. Les ventes sont en forte augmentation avec les offres qui vont avec.

Quel est le positionnement de Vivo sur le marché des smartphones ?

(AA) vivo est une marque de smartphones innovante qui s’adresse à tous, avec des smartphones pour tous les budgets. Nous mettons l’accent principalement sur le design et la photographie, et c’est pour cette raison que nous travaillons avec Zeiss dans un programme de R&D commun pour améliorer la photographie sur smartphone. Nous avons lancé aussi pas mal d’innovations en ce sens comme la caméra “big eye Gimbal” basée sur un stabilisateur mécanique sur les X51 et X60 Pro qui permettent de largement améliorer la vidéo et la photo sur smartphone.

Récemment, nous avons annoncé notre nouveau slogan “Perfect Shot”, ou “La photo parfaite” en Français, pour accentuer ce positionnement photo. Mais le “Perfect Shot” est souvent une question de point de vue et nous proposons donc des produits pour tous les besoins : le vivo Y72 à 319 euros pour la photographie polyvalente et accessible en 64 Mégapixels, le vivo V21 à 419 euros pour la photographie selfie avec caméra avant 44 Mégapixels stabilisée et double flash LED frontal et le vivo X60 Pro à 799 euros pour les utilisateurs exigeants en termes de photo et un usage professionnel, co-développé avec Zeiss et muni d’un stabilisateur Gimbal

Enfin, vivo, c’est aussi une marque populaire qui s’adresse au plus grand nombre. Nous choisissons toujours les partenariats les plus fédérateurs pour nous faire connaitre et partager des émotions positives avec le plus grand nombre. En outre, nous sommes partenaire officiel de l’Euro 2020, de l’Euro 2024 et de la Coupe du Monde 2022. Nous travaillons aussi avec notre ambassadeur de marque Squeezie, l’influenceur N°1 en France pour développer notre notoriété auprès des 15-35 ans.

Quelle est la politique de Vivo concernant les mises à jour logicielles ?

(AA) Nous travaillons étroitement avec Google pour apporter les dernières technologies à nos smartphones. Nous sommes l’un des constructeurs les plus rapides en termes de déploiement des mises à jour de sécurité grâce à nos équipes dédiées en R&D. En 2020, par exemple, nous avons mis à jour l’ensemble de notre gamme de smartphones vers Android 11 seulement quelques mois après leur sortie, même les smartphones entrés de gamme. Par ailleurs, nous suivons les recommandations de Google, qui sont de fournir au moins 3 ans de maintenance de sécurité sur nos smartphones.

Sur quelles innovations travaille en ce moment la marque ?

(AA) Nous faisons de la recherche principalement dans les domaines de la photographie, le design, l’IA et la 5G. Vivo a pour habitude de présenter des “Concept phones” assez régulièrement pour montrer un peu les technologies du futur. Quand nous pensons qu’une innovation est prête et a vraiment du potentiel, nous commercialisons la technologie assez rapidement ensuite : c’était le cas notamment avec la caméra avec stabilisation Gimbal, présentée d’abord dans notre concept phone APEX 2020, et disponible quelques mois plus tard sur le X51.

Le APEX 2020 proposait aussi d’autres innovations intéressantes : écran ultra incurvé, pas de port de charge et charge sans fil 65 Watts, caméra frontale sous l’écran, zoom continu… Plus récemment, en octobre 2020, nous avons présenté notre concept IFEA qui disposait d’une caméra rétractable ce qui pourrait créer de nouveaux usages à l’avenir. Bref, nous travaillons sur beaucoup de technologies.

Vivo et les smartphones pliables, est-ce d’actualité ?

(AA) Je ne peux pas répondre à cette question pour l’instant. Si tel est le cas, il va falloir attendre les prochains concept phones pour le découvrir.