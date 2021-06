Iliad-Free renforce son dispositif d’alerte éthique et lance un “code de conduite anticorruption”

Transparence, confiance, respect et tolérance zéro. Iliad a pris le temps de rénover son dispositif d’alerte d’éthique avec un code éthique mis à jour et un nouveau code de conduite anticorruption. De quoi permettre à ses collaborateurs, dirigeants et stagiaires de signaler un comportement ou une situation potentiellement contraire aux règles établies au sein du groupe.

“Un nouveau Code éthique, rappelant les valeurs du Groupe iliad et les principes de notre éthique professionnelle, vient d’être publié. Il est complété par un Code de conduite anticorruption qui définit un cadre clair pour permettre à chacun d’adopter les bons réflexes et les bonnes attitudes face aux risques de corruption”, annonce la maison-mère de Free ce 9 juin.

Il s’agit ici d’une sorte de manuel disponible en ligne pour tous les salariés. Ceux-ci sont d’ailleurs invités à prendre connaissance de ces règles et de se les approprier afin d’être en mesure de les appliquer quotidiennement “avec bon sens et conscience.”

Proposer un milieu de travail agréable et sécurisé, telle est la mission que se donne Iliad au quotidien. Pour lutter contre les comportements contraires aux principes et règles énoncées dans son code, le groupe a lancé en 2018 un lanceur d’alerte qui permet aux salariés comme son nom l’indique d’alerter en ligne la direction de manière totalement sécurisée et confidentielle. Celui-ci n’a pas vocation à reporter de simples impressions ou allégations infondées dans quel cas le signalant serait exposé à des sanctions disciplinaires voire à des poursuites judiciaires. Les situations non-conformes pouvant être remontées ont attrait à différents domaines comme « des irrégularités en matière comptable ou boursière, harcèlement et discrimination, corruption, concurrence, protection de l’environnement, non-respect des droits humains et libertés fondamentales.»