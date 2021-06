Free lancera ses offres fibre d’ici la fin de l’année sur un nouveau RIP et c’est SFR qui le dit

Free devrait être en mesure de lancer ses offres fibre sur le RIP THD 64 dans les Pyrénées-Atlantiques avant Noël 2021.

Après les réseaux publics de La Fibre Nouvelle-Aquitaine et Paloise d’Axione, mais aussi Fibre 32 et Octogone Fibre d’Altitude ou encore de Gers Numérique d’Orange, Free va poursuivre son implantation dans le sud-ouest. En visite à Salies vendredi dernier pour célébrer le 10 000e abonné à la fibre sur le RIP de THD 64 opéré par SFR, Alain Weil, patron d’Altice Europe, a annoncé l’arrivée « avant la fin de l’année » de Free et Bouygues Telecom sur ce réseau dont le déploiement a débuté en 2018. Ce dernier a pour objectif de couvrir d’ici 2023 pas moins de 534 communes, soit 226 500 prises. Cela représentera 68 Nœuds de Raccordement Optique (NRO) construits et 1 million de km de fibre optique.

D’ici la fin de l’année, 120 000 logements seront « raccordables » dans 300 communes du département des Pyrénées-Atlantiques, assure Alain Weil. En raison de la pandémie, le calendrier a pris en revanche près de six mois de retard sur ce réseau d’initiative publique. SFR pourrait devoir payer au Département des pénalités. Des discussions sont en cours sur les délais mais rien n’est tranché pour le moment.

Source : Le République des Pyrénées.