Bouygues Telecom enrichit sa gamme Bbox, augmente les prix et dégaine une nouvelle offre tout compris

L’été approche, Bouygues Telecom tente une dernière fois de séduire avant les départs en vacances avec l’enrichissement de deux offres Bbox et le lancement d’un abonnement “Bbox Ultym Smart TV”. Au programme, du WiFi 6, des répéteurs, un diagnostic de connexion ou encore des avantages découverte. Mais aussi des prix revus à la hausse.

Aujourd’hui plus que jamais, Bouygues Telecom voit la vie en WiFi. Il faut dire que les besoins et les attentes des Français en matière de connectivité sont importants. Encore plus depuis la crise sanitaire et l’explosion du télétravail ou encore de l’e-consommation. “Quelle que soit la technologie d’accès de l’offre détenue, c’est principalement au WiFi que se connectent les Français une fois chez eux”, observe l’opérateur, ces rivaux aussi. S’il a joué la carte du WiFi 6 en janvier 2020 avec son nouveau serveur fibre intelligent (Bbox Ultym seulement), Bouygues Telecom souhaite aller un plus loin en intégrant aujourd’hui une fonctionnalité nommée “Diagnostic WiFi” laquelle est proposée dans toutes les offres ADSL et fibre de l’opérateur pour que chacun puisse tester et optimiser sa connexion ou encore piloter sa box à distance mais aussi contrôler l’accès au WiFi. Cet outil est directement accessible depuis l’espace client sur smartphone, tablette ou ordinateur pour tous les abonnés.

Autre nouveauté, jusqu’à 2 répéteurs WiFi sont inclus selon le résultat du diagnostic WiFi. Seuls les abonnés fibre Bbox Ultym y auront droit tout comme les clients d’une nouvelle offre “tout compris” lancée aujourd’hui : la Bbox Ultym Smart TV. A la vue du dossier de presse, l’opérateur espère faire la différence avec cette nouvelle formule tout compris. On y trouve bien entendu aussi le modem WiFi 6 de l’opérateur, des débits descendants de 2 Gbits/s (600 Mbis/s en montant) mais aussi “un accompagnement et une installation clé en main”. Un technicien se déplace pour le raccordement du logement et installe le modem Bbox Fibre WiFi 6 pour vous.

Cette offre permet aussi surtout l’acquisition d’une Smart TV 4K Samsung 2021. Aujourd’hui, 4 tailles d’écran sont proposées à prix préférentiel 108 cm (49€ au lieu de 499€ ), 125 cm (149€ au lieu de 599€), 138 cm (249€ au lieu de 699€), ou 163 cm (399€ au lieu de 849€. Ajouté à cela, des avantages découverte pour toute la famille avec 3 mois offerts sur le contenu de son choix (Eurosport, Bouquet TV Bbox Jeunesse ou Pleio) ou encore un enregistreur TV 100h. Le prix, 46€99/mois avec un engagement de 2 ans et pas de boîtier TV, il faudra utiliser l’application TV dédiée sur le téléviseur connecté.

Lancée il y a un an, la gamme Smart TV s’agrandit donc chez l’opérateur. Son ancienne offre de base Smart TV est aujourd’hui renommé “Bbox Must Smart TV”. On retrouve le contenu de l’offre fibre idoine avec des débits de 1 Gbit/s en download et 400 Mbits en upload pour 39.99€/mois avec un engagement 2 ans et les mêmes téléviseurs disponibles.

Les prix grimpent chez Bouygues Telecom

Les nouveaux enrichissements apportés par l’opérateur occasionne une hausse des prix sur certaines offres classiques Triple Play en fibre optique. Tout à d’abord, l’abonnement à la Bbox Must prend un euro la première année et 3 euros la seconde. L’arrivée du diagnostic WiFi coûte très cher. Avec cet abonnement, il est en revanche possible de profiter d’un forfait mobile 5G dès 10,99€/mois.

L’offre Bbox Ultym, vaisseau amiral de l’opérateur, voit quant à elle son prix grimper d’1 euro la première et la seconde année. L’installation clé en main et les 2 répéteurs WiFi inclus ne seront pas de refus pour certains nouveaux abonnés. Un avantage découverte supplémentaire s’ajoute enfin à ceux présents dans l’offre avec téléviseur, à savoir Salto.