WhatsApp annonce de nombreuses nouveautés à venir

Le patron de WhatsApp a distillé quelques informations concernant les futures fonctionnalité du service de messagerie.

De grandes nouveautés sont en préparation, dont une très attendue : le mode multi-appareil. La possibilité d’utiliser le même compte WhatsApp en simultané sur plusieurs smartphones est actuellement en développement.

Ce mode tant espéré devrait être mis en bêta publique, explique Mark Zuckerbeg à WABetaInfo mais ce n’est pas tout ce que peuvent espérer les utilisateurs de l’app. Deux nouvelles fonctionnalités seront également de la partie, notamment le mode Disparition faisant disparaître vos messages envoyés une fois consultés.

Une autre nouveauté, baptisée View Once, s’inspire de Snapchat et permet d’envoyer une photo ou vidéo qui se volatilisera une fois ouverte. Le patron de WhatsApp a également teasé une possible arrivée sur iPad et une ouverture de sa bêta à plus d’utilisateurs iOS.

Source : via Frandroid