Freebox Pop et mini 4K : avec Immured, faites travailler vos méninges et péter les scores

Redécouvrez un indémodable du jeu vidéo et marquez un maximum de points grâce à une application disponible gratuitement sur Freebox Pop et mini 4K. L’application Immured est disponible sur les dispositifs Android TV, et par extension sur les players Freebox Pop et mini 4K. Proposé gratuitement, il s’agit d’un jeu de puzzle inspiré de Tetris, un grand classique du jeu vidéo datant des années 80 que l’on doit pour rappel à l’informaticien Alekseï Pajitnov et qui fût démocratisé par le Game Boy de Nintendo. Installer Immured Il faut commencer par récupérer l’application depuis le Play Store de Google. Celle-ci pèse d’ailleurs un peu moins de 40 Mo. La dernière mise à jour remonte au 9 mars 2021.

Un grand classique jouable à la télécommande

Comme le titre original, votre objectif est de remplir un maximum de lignes afin de faire le plus gros score possible. Pour vous guider dans votre stratégie, la prochaine pièce du puzzle est indiquée sur la droite de l’écran, juste au-dessus du nombre de lignes abattues et du score atteint.

Avec Immured, pas besoin de manette filaire, tant les commandes sont simples. La télécommande Freebox suffit amplement, avec des flèches gauche/droite pour déplacer horizontalement le bloc de briques, la flèche du haut pour en changer l’orientation (4 possibilités) et la flèche du bas pour en accélérer la descente. Quant aux touches de retour et d’action au milieu de la croix multidirectionnelle, elles permettent de mettre la partie en pause et de la relancer.

Graphismes et bande sonore à l’ancienne, mais pas rebutants

Le développeur propose quelque chose de simple, mais d’assez propre visuellement. La musique rythmée (mais un peu répétitive) et les effets sonores ne sont pas désagréables à écouter. C’est d’ailleurs plutôt sympa avec le casque sur les oreilles ou avec un système audio offrant de bonnes basses.

Vous pourrez tout de même les désactiver depuis le menu d’accueil, si vous n’aimez vraiment pas. Ce sont d’ailleurs les seules choses que vous pourrez modifier comme paramètres. Le menu donne accès au jeu, permet d’activer/désactiver musique et bruitages ou encore d’afficher les crédits. Et c’est tout. L’interface n’est qu’en anglais, mais les mots “play”, “music”, “effects”, “on, “off” sont a priori connus des joueurs.

Une publicité un peu envahissante

La gratuité est ici synonyme d’affichages publicitaires en plein écran durant, d’après nos constations, environ 30 secondes. Obtenir rétribution pour son travail est normal, mais le développeur aurait pu choisir quelque chose d’un peu moins envahissant. Cela gâche un peu l’expérience.