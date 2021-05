La nouvelle norme USB-C 2.1 permet désormais la charge jusqu’à 240 W

Les nouvelles spécifications de la norme USB Type-C 2.1 pour les câbles et le connecteur ont été officialisées par USB-IF. Cette nouvelle norme permet notamment une alimentation électrique à hauteur de 240 W.

L’USB Implementers Forum (USB-IF) a levé le voile sur la nouvelle norme USB Type-C 2.1. L’USB Type-C classique permet une charge jusqu’à 100 W ce qui peut être insuffisant pour certains ordinateurs portables ou écran 4K qui nécessitent une alimentation supérieure.

Dans l’optique de permettre une charge à hauteur de 240 W pour les équipements qui le nécessitent, l’USB Type-C 2.1 a été conçu. Cette nouvelle génération de câbles et connecteurs USB-C 2.1 est compatible avec des courants électriques de 5 A et 50 V soit 250 W maximum. Ainsi, la nouvelle norme permet l’utilisation du mode Extended Power Range de l’USB Power Delivery pour une charge à 240 W.

L’USB Power Delivery ne propose pour le moment que les puissances 10, 18, 36, 60 et enfin 100 W. Un composant électronique sera présent dans les câbles afin de confirmer leur compatibilité avec la charge 240 W. Et enfin, on ne sait pas encore si les câbles supportant les 240 W seront marqués d’un logo affichant leur compatibilité cependant cela paraît plutôt probable.