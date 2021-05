Free offre un nouveau cadeau aux abonnés Freebox Delta, Révolution, Mini 4K et One

Free et Toonami vous proposent de plonger dans la pop culture en vous offrant l’accès à un documentaire original sur l’Aktu Free.

WonderWoman, Poison Ivy et SuperGirl dans un même programme, gratuitement sur votre Freebox. En partenariat avec la chaîne jeunesse Toonami, disponible sur le canal 82 de votre Freebox, l’opérateur de Xavier Niel vous offre l’accès au documentaire “Le règne des super-héroïnes”, gratuitement sur l’Aktu Free. Le programme est disponible dans l’AKTU Free sur les Freebox Révolution ( menu “Télévision” de la Home), Delta, One et mini 4k, (icône “AKTU Free depuis le menu Home).

Toonami et Free vous offrent le docu original LE REGNE DES SUPER-HEROINES : Auteures, cosplayeuses, universitaires et dessinatrices témoignent sur ce phénomène dans la culture pop !

Rendez-vous sur L'AKTU Free de votre Freebox. @ToonamiFR pic.twitter.com/Jq88sYpzDO — Free (@free) May 21, 2021

Dans ce docu original, vous reviendrez sur l’évolution des personnages féminins dans les comics en 70 ans d’histoire. Vaste programme à l’heure où des programmes dédiées aux super-héroïnes émergent plus régulièrement dans le paysage audiovisuel, avec Wonder Woman, le futur film Black Widow… Pour cela, les réalisateurs plongent dans l’histoire des comics aux côtés de leurs créateurs, avec des auteurs, des universitaires ou encore des cosplayeuses.

Le programme sera diffusé le 24 mai prochain sur Toonami, mais est disponible en avant-première chez les abonnés Freebox Delta, mini 4K, Révolution et One.