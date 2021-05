Canal+ et Free offrent un nouveau cadeau aux abonnés Freebox Delta, Révolution, mini 4K et One

Dès aujourd’hui, Canal+ offre sur l’Aktu Free le 1er épisode de la saison 1 de la création originale Canal+ “La Guerre des Mondes”. A l’occasion de la sortie de la saison 2 de “La Guerre des Mondes”, nouvelle interprétation du roman culte de H.G. Wells, l’épisode 1 de la première saison est offert jusqu’au jeudi 20 mai aux abonnés Freebox Delta, Révolution, mini 4K et One. La saison 1 compte huit épisodes plongeant dans les tribulations de survivants d’une attaque alien, confrontés alors à un exode soudain et violent. Dans l’épisode 1, une astrophysicienne à l’Institut de radioastronomie millimétrique intercepte une transmission venue d’une autre galaxie, l’existence d’une vie extraterrestre intelligente est révélée. Le premier contact est proche. Pour en profiter, rendez-vous sur l’AKTU Free. dans le menu “Télévision” de la Freebox Révolution et dans l’icône dédié depuis la Home de la Freebox Delta (Devialet) et mini 4K. Cette offre ne concerne pas les abonnés Freebox Pop , Delta avec Player Pop et sur Smart TV.