Tuto vidéo Univers Freebox : tour d’horizon de tous les réglages disponibles pour personnaliser votre Freebox Pop

Durant tout cet été Univers Freebox vous propose de découvrir ou redécouvrir des tutoriels et des astuces pour savoir comment utiliser tous les services de votre Freebox ou de Free Mobile.

Aujourd’hui, nous nous intéressons aux différents réglages disponibles sur la Freebox Pop. Ils sont nombreux et permettent en particulier de personnaliser l’utilisation de la Freebox. La plupart de ces réglages sont spécifiques à chaque profil que vous aurez créés. C’est ainsi que vous pouvez choisir les langues et sous titres que vous préférez, et qui seront donc activés par défaut sur les contenus que vous regardez. Vous pouvez également choisir l’apparence de l’interface OQee, avec un mode sombre et un mode clair. Il est aussi proposé de choisir, pour chacun des service de la Freebox, si vos données personnelles peuvent être utilisées pour adapter les contenus mis en avant sur OQee ou personnaliser les pubs qui s’affichent sur certains services (6Play, chaînes TV, etc.). On y retrouve également une jauge de l’utilisation du stockage dans le cloud et plusieurs autres réglages que vous allez découvrir dans cette vidéo.

