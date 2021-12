La FFT publie une étude qui montre que les tarifs des forfaits Triple Play et mobile en France sont parmi les moins chers

L’étude du cabinet de conseil Arthur D. Little son édition 2021 des indicateurs économiques sur le marché des Télécoms. La Fédération Française des Télécom a publié plusieurs de ses éléments, dont un comparatif des tarifs des grands pays occidentaux.

Un des faits les plus marquants concerne les prix des services télécoms, qui incluent les box et le mobile. Comme le constate Arthur D. Little, “les tarifs des services télécoms fixes et mobiles en France restent parmi les plus bas des grands pays occidentaux.” Dans l’étude qu’il vient de publier, le cabinet a comparé les tarifs des opérateurs des grands pays occidentaux. Il a pris en compte les opérateur disposant d’une part de marché supérieure à 10%, c’est à dire pour la France, Orange, Free, SFR et Bouygues Télécom.

Concernant le fixe, la France est le pays où la vie est moins chère, avec en moyenne des offres triple play qui coûte 22€ par mois. Sont prises en compte dans cette étude la téléphonie illimitée au moins sur les fixes, internet via ADSL ou fibre, télévision incluse. Les tarifs prix en compte sont ceux “hors promotion”

Sur le mobile, la France se fait dépasser par l’Italie, un pays où Free a également fait baisser les prix. Ainsi en France, le prix moyen d’un forfait est de 13€/mois contre 10€/mois en Italie, avec un prix moyen du Go de 0,19€. Pour réaliser son comparatif Arthur D. Little a pris en compte les forfait avec appels illimités, SMS/MMS illimités, avec au moins 50Go de data. Les offres étudiées sont celles sans engagements et sans téléphone inclus.