Free : découvrez le remplaçant d’Angélique Gérard à partir de janvier

Bienvenue à Raphael.

Nous vous l’annoncions jeudi, Angélique Gérard quitte ses fonctions au sein de la direction de la relation abonné de Free après plus de 20 ans passés à développer l’assistance chez l’opérateur. Début janvier ce sera donc Raphael Semo qui, en complément de ses responsabilités actuelles de Directeur des Centres de Contacts, deviendra Directeur de MCRA (Management Centre De Relation Abonne), et reprendra donc en partie les fonctions d’Angélique Gérard.

Raphael Semo travaille dans le domaine de la Relation Abonné et dans le secteur des télécoms depuis plus de 20 ans. Il a rejoint le Groupe Iliad en 2008 au moment de l’acquisition d’Alice, et a occupé différents postes d’encadrement, de responsable d’activité et enfin de direction avec succès, “ce qui lui a permis d’acquérir la maîtrise de l’environnement d’un opérateur Télécoms et des fondamentaux de la Relation Abonné” précise Thomas Reynaud dans un mail interne. Il est depuis 2018 Directeur des Centres de Contacts. “Il a su récemment gérer avec beaucoup d’humanité et un grand professionnalisme les phases de confinement et de reprise d’activité successives.” indique Free.