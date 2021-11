Free envoie un mail à certains abonnés Freebox pour leur annoncer que Canal+ Séries est offert pendant 1 an

Le service de SVoD Canal+ Séries et tout son catalogue sont offerts pendant 12 mois aux abonnés Freebox qui recevront le mail idoine.

C’est une surprise pour certains abonnés Freebox qui ont reçu un mail leur annonçant 12 mois d’abonnement à Canal+ Séries (au lieu de 9,99€/mois). Comme ce qui avait déjà été proposé l’année dernière, cette offre comprenant 1 accès TV et 2 utilisateurs myCanal et s’arrêtera automatiquement à l’issue des 12 mois. Dans le mail il est précisé que cette accès gratuit est réservé aux abonnés qui disposent d’une Freebox Delta, Pop ou Révolution, sans préciser quelles sont les autres conditions, si ce n’est qu’il faut recevoir le mail ci-dessous :

Il faudra ensuite activer le service Canal+ Série depuis l’espace abonné Freebox :

De quoi découvrir en long, en large et en travers, le service SVOD du groupe Canal+ disponible depuis 1 an sur les Freebox. Face aux mastodontes, Netflix et Prime Video, Canal+ Séries parvient à proposer une offre assez attirante avec un nombre grandissant de créations originales, Baron Noir, Le Bureau des Légendes, Validé, The Young Pope, Engrenages, Hippocrate, La Flamme etc, mais aussi des séries US et européennes, et des séries cultes comme The Americans, Sons of Anarchy, 24H Chrono, Dexter et X-FILES, etc.

La plateforme bénéficie aussi de ses partenariats avec des chaînes américaines spécialisées (FX, Showtime, Adult Swim…). Canal+ Séries est disponible dans la rubrique applications sur Oqee du Player Pop et dans la rubrique “Vidéo à la demande” pour la Delta et la Révolution..

Merci à Ludovic