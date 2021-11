Le partenaire de Free, Recommerce, publie le classement des smartphones reconditionnés les plus vendus

Les smartphones reconditionnés ont le vent en poupe, surtout les iPhone et Samsung haut de gamme : découvrez le classement des ventes en France.

Après une première édition au mois de mai 2021, Recommerce, partenaire de Free et un des leader Europe du reconditionnement de produits high-tech et en particulier des smartphones, sort le deuxième volet de son Indice du « Re » qui classe les modèles de smartphones reconditionnés les plus plébiscités par les Français. A l’heure où les débats sur le pouvoir d’achat sont au cœur des préoccupations, le reconditionné offre la possibilité d’avoir un smartphone de qualité à prix réduit, jusqu’à -70% par rapport à un modèle neuf.

Dans ce nouveau classement, dont les données sont basées sur les ventes de Recommerce du 1er juillet 2021 jusqu’au 31 octobre 2021, on retrouve très majoritairement des smartphones haut de gamme, d’Apple et Samsung. A noter que la plus forte progression par rapport au classement précédent concerne le Samsung Galaxy S10+ 128Go qui grimpe de 7 places, et la plus forte baisse concerne l’iPhone Xs 64Go qui perd 8 places.

Pour rappel, Recommerce est l’un des deux partenaires de Free qui propose ses smartphones reconditionnés dans sa boutique en ligne, actuellement uniquement des Samsung. PRS, l’autre partenaire de Free, propose, lui, les différents modèles d’iPhone.

Univers Freebox avait testé la commande dans la boutique Free Mobile d’un smartphone reconditionné par Recommerce. Retrouvez notre test dans cet article.