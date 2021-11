Nouveau sur Freebox TV : une chaîne un peu olé, olé et Bip TV

L’Espagne et le Berry à l’honneur sur Freebox TV

Deux nouvelle chaînes viennent de rejoindre l’offre TV de Free. La première, qui se nomme Flamenco TV, est consacrée à la danse du même nom. Olé ! Elle est disponible sur le canal 525 de Freebox TV et est incluse dans le bouquet espagnol.

La seconde chaîne, nommée BIP TV, est une chaîne de télévision locale publique du Berry basée à Issoudun (Indre). Elle est disponible gratuitement sur le canal 945 de Freebox TV.

Pour en disposer, il est possible qu’il faille redémarrer le Player de votre Freebox. Et pour rappel, il est désormais plus facile de s’y retrouver parmi les presque 600 chaînes proposées sur Freebox TV. L’opérateur a en effet lancé une page dédiée.

Merci à tv_pds