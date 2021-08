Free lance une nouvelle version bêta de Freebox Files pour iOS avec plusieurs nouveautés

La nouvelle application Freebox Files se met à jour sur iOS, pour les bêta-testeurs

Free propose depuis 3 semaines de jour un accès anticipé sur Android via le Google Play Store mais aussi via Testflight sur iOS, sa nouvelle application nommée “Freebox Files”. Celle-ci permet aux abonnés Freebox de gérer facilement depuis leur mobile tous les fichiers contenus sur leur disque dur et sur leur Freebox.

Après une mise à jour pour les possesseurs d’un smartphone Android, ce sont sont les adeptes d’iOS qui sont à l’honneur. Cette application vient en effet d’être mise à jour en version 1.1.1 sur TestFlight.. Elle apporte plusieurs nouveautés listées par les développeurs :

Copier / Déplacer : la racine est désormais affichée comme point de départ pour copier et déplacer un fichier.

Importer depuis le téléphone : les vidéos sont désormais différentiées des photos.

Liste des téléchargements : les cellules ont été revues pour mieux indiquer qu’elles sont cliquables.

Nouveau téléchargement : le bouton de validation est plus visible, et le disque de destination est affiché si plusieurs disques sont présents sur la Freebox.

Partages : des informations ont été ajoutées pour expliquer la fonctionnalité.

Aucun disque présent : un conseil a été ajouté pour dissuader d’utiliser une clé USB.

Si vous souhaitez tester cette nouvelle application en avant première sur iOS, Univers Freebox vous propose en tutoriel