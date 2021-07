Canal annonce la suppression prochaine de Canal+ Family, mais prépare le lancement de 2 nouvelles chaînes

Canal+ va revoir son offre de chaînes premium

C’est bientôt la fin pour la chaîne Canal+ Family, dont les programmes s’arrêteront le 31 août, rapportent nos confrères de Alloforfait.fr. La chaîne cryptée a fait cette annonce mais prévoit un renouvellement de son offre pour la rentrée, sans préciser de quel ordre il sera.

Il est cependant possible d’avoir quelques indices puisque récemment, le CSA a étudié le conventionnement des services de télévision Canal+ Kids et Canal+ Docs. Ce pourrait donc être ces deux nouvelles chaînes, consacrées respectivement à la jeunesse et aux documentaires, qui pourraient replacer Canal+ Family.