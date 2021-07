Iliad réalise de très bonnes performances en Italie

Iliad Italia en très grande forme.

A l’occasion de la présentation de ses résultats anticipés ce matin, pour le 2ème trimestre et le 1er semestre 2021, Iliad a fait le point sur son développement en Italie. Le Groupe annonce ainsi qu’au cours de ce semestre le d’affaires d’iliad Italia progresse de 22,9% sur 12 mois à 383 millions d’euros, en hausse de 20,4% au 2″ trimestre. Les principales évolutions sur la période ont été les suivantes.

Des recrutements toujours très importants, et une filiale bénéficiaire pour la première fois

Iliad réalise une bonne performance commerciale sur le semestre malgré un contexte moins favorable à un nouvel entrant comme iliad italia, avec près de 600 000 abonnés recrutés depuis le début de 2021 dont 280 000 au 2e trimestre. Le Groupe compte 7,82 millions d’abonnés à fin juin 2021 soit plus de 10% de part de marché.

Pour la première fois, l’Italie contribue positivement à l’EBITDA du Groupe, passant d’une perte de 84 millions d’euros à un surplus de 6 millions d’euros. Cette amélioration résulte de la croissance du chiffre d’affaires associé aux efforts de déploiement réseau qui se reflètent sur l’évolution de là marge brute, en progression de 113 millions d’euros sur là période.

Iliad déploie son réseau mobile et de distribution

Le Groupe continue d’étendre son réseau de distribution en Italie. Au 30 juin 2021, le Groupe comptait 19 boutiques, plus de 1 400 bornes de distribution de cartes SIM (Simbox) réparties au sein de 900 kiosques situés dans des zones de chalandises fréquentées et plus de 2 000 points de ventes indirects .

Iliad a confirmé sa bonne dynamique sur le déploiement de réseau et à fin juin 2021 avait près de 7 800 sites allumés en Italie contre 6 100 sites actifs à fin 2020, un résultat en ligne avec l’objectif d’allumer 8 500 sites à fin 2021 et lui permettant ainsi d’augmenter là part de trafic sur son propre réseau. Les investissements se sont ainsi élevés à 201 millions d’euros, réduisant les pertes de cash-flow opérationnel de 112 millions d’euros.

Enfin, pour rappel, au cours de ce 1er semestre du 1er semestre 2021, le Groupe iliad à acquis une participation de 12,4% dans le groupe Unieuro, 1° distributeur de produits électroniques en Italie. Cette participation permettra de renforcer le partenariat commercial existant entre iliad et Unieuro.