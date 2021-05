Tech chez Free : focus sur les fréquences utilisées pour la 5G de l’opérateur

Avec le petit dico des technologies utilisées par Free, c’est l’occasion d’approfondir vos connaissances du monde des télécoms et, par extension, des nouvelles technologies. Aujourd’hui, parlons de n28 et n78.

Pour son réseau 5G lancé le 15 décembre 2020, Free utilise deux bandes de fréquences, à savoir la 700 MHz et la 3,5 GHz, chacune ayant ses spécificités et avantages.

Reposant sur des fréquences plus élevées, la bande 3,5 GHz, la bande “coeur” de la 5G, offre de meilleurs débits. Elle est en revanche plus sujette à l’atténuation du signal et aux obstacles, ce qui s’en ressent au niveau de la couverture assurée. D’après les données de l’Agence national des fréquences, Free disposait au 1er mai 2021 de 1 014 sites opérationnels sur cette bande de fréquences.

La bande 700 MHz offre de son côté moins de débit. Elle permet en contrepartie d’assurer une plus grande couverture en extérieur et une meilleure pénétration des murs pour la couverture à l’intérieur des bâtiments, grâce à une atténuation moins importante et une moins grande sensibilité aux obstacles. Sachant qu’il utilise déjà cette bande pour la 4G, l’opérateur a d’ailleurs recours à la technologie DSS. Celle-ci permet de partager dynamiquement les fréquences et de faire cohabiter plusieurs technologies sur une même bande de fréquences. Selon l’ANFR, l’opérateur comptait 8 804 sites opérationnels en 700 MHz, sur un total de 8 806 au 1er mai 2021.

Une combinaison gagnante en termes de couverture

La combinaison des deux fréquences permet à l’opérateur de désengorger les réseaux mobiles dans les zones densément peuplées, tout en parvenant à une très large de couverture du territoire, y compris en zone rurale.

De quoi revendiquer un réseau 5G “énorme” par rapport à ses rivaux qui disposent de moins de sites opérationnels (2 866 pour Bouygues Telecom, 1 526 pour Orange et 1 391 pour SFR) et dont aucun n’utilise pour l’instant la bande 700 MHz.



La carte 5G de l’opérateur, en date du 13 avril 2021

Bien choisir son smartphone

Pour savoir si un smartphone supporte les deux bandes de fréquences, il faudra donc vérifier leur prise en charge dans la section réseau des caractéristiques. Comme on peut le voir ci-dessous, dans le cas de l’iPhone 12 Pro Max, elle pourra d’ailleurs être indiquée avec les dénominations n28 et n78 correspondant respectivement aux bandes 700 MHz et 3,5 GHz de la 5G.