Insolite : quand le nom d’un village empêche de passer commande sur Internet

Impossible pour une internaute d’aller jusqu’au bout de sa commande. Pas de problème avec la carte bancaire utilisée ni de bug, mais simplement une limitation inattendue au niveau du site.

Elle y était presque. Justine, une adolescente de 16 ans habitant un village d’Alsace, dans l’Est de la France, s’apprêtait à finaliser une commande sur le site de Foot Locker, premier détaillant mondial de chaussures et de vêtements de sport avec plus de 2 500 magasins dans le monde. Sauf qu’au moment de renseigner l’adresse de livraison, quelque chose coince.

Un message d’erreur en rouge s’affiche. Le nom du village où elle habite se révèle trop long. Niederschaeffolsheim contient en effet plus de lettres qu’acceptées par le champ de saisie. Pensant à un bug, la jeune internaute retente sa chance, mais en vain. “Quand j’ai voulu procéder au paiement, j’ai rentré mon adresse et ils m’ont dit que le nom de mon village était trop long. Je me suis dit, c’est pas possible ! J’ai réessayé, mais ça n’a pas fonctionné”, raconte-t-elle. Un peu dépitée, elle a partagé son expérience sur les réseaux sociaux, mais s’est surtout tournée vers un autre site.

ptdrrrr ils se foutent de ma gueule ou quoi foot locker pic.twitter.com/nFQOkJ68W3 juju 🧋 (@junwkk) April 28, 2021

De son côté, la maire de la commune préfère prendre la chose avec humour. L’élue espère tout de même que Foot Locker rectifiera le tir. “Tout le village en parle .Au début, on rit, on se dit que ce n’est pas possible. Après, si ça devait se répéter, on rirait moins. Une fois ça passe, mais à la longue, on ne rirait plus de la même façon”, explique Brigitte Steinmetz.