Free va ajouter un nouveau Free Center à son réseau

Free va ouvrir “bientôt” une nouvelle boutique à Châteauroux.

L’opération quadrillage du territoire se poursuit pour Free. Après avoir lancé récemment une énigme, l’opérateur annonce ce 4 mai l’inauguration prochaine d’un nouveau Free Center dans le centre-ville de Châteauroux, préfecture du département de l’Indre en région Centre-Val de Loire. L’occasion pour Free de lancer les recrutements (manager et conseillers). Une bonne nouvelle pour les abonnés et prospects de cette ville de 60 000 habitants. La boutique la plus proche se trouve à l’heure actuelle à Bourges, à 66 km.

En l’espace de 18 mois, l’opérateur de Xavier Niel a inauguré 41 Free Centers dans l’hexagone. Après avoir ouvert sa 113e boutique le 2 avril à Roanne dans le département de la Loire, Free prévoit de s’implanter dans pléthore de communes dans les prochaines semaines :