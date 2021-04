Free Mobile active son réseau dans un nouveau département d’outre-mer

Ca continue, Free arrive sur tous les départements de l’arc caribéen, et arrive en Guyane

C’est une grosse journée pour Free Mobile qui a activé son réseau sur la Martinique, la Guadeloupe et maintenant la Guyane, ainsi que nous le rapportent plusieurs abonnés Free Mobile qui disposent d’une SIM de l’’opérateur souscrite en métropole..

Les sites mobiles sur lesquels Free déploie son réseau dans les Caraïbes et en Guyane sont actuellement gérés par une co-entreprise fondée avec Digiciel. L’annonce du partenariat remonte à juin 2020, Iliad déclarait alors que cette société “détiendra le réseau de téléphonie mobile, à savoir les infrastructures et les équipements actifs, pour le compte des deux groupes dans la zone Caraïbes et en Guyane française” . S’il est dores et déjà possible de se connecter au réseau Free Mobile en Guyane, avec un abonnement souscrit en métropole, l’opérateur n’a toujours pas lancé ses offres dans ce département, mais ça ne devrait maintenant plus tarder.

Merci à Alexandre