Freebox Pop et mini 4K : découvrez Fotoo, pour installer un cadre photo numérique géant dans votre salon

Installer un cadre photo numérique dans votre salon, c’est possible grâce à une application disponible sur Freebox Pop et mini 4K.

L’application Fotoo est disponible sur les dispositifs Android TV, et par extension sur les players Freebox Pop et mini 4K. Disponible gratuitement, elle permet d’afficher un diaporama photo. De quoi transformer votre téléviseur en cadre photo numérique dans le salon, afin d’y afficher les photos de famille et les souvenirs des dernières vacances.

Installer Fotoo

Il faut commencer par récupérer l’application depuis le Play Store de Google. Elle pèse d’ailleurs un peu moins de 20 Mo. La dernière mise à jour remonte au 23 mars 2021, avec la correction d’un plantage et des améliorations de performances et de stabilité.

Les photos en local

Au démarrage, l’application propose de récupérer les photos sur un support de stockage physique. Dans notre cas, il s’agissait d’une clé USB connectée au player Freebox Pop. Il faut bien évidemment avoir validé une autorisation d’accès aux données.

Il suffira ensuite de sélectionner le dossier contenant les photos et de valider.

Après cela, le diaporama photo se lance pour afficher les différents clichés à la suite, avec un effet entre deux clichés.

Notez qu’on peut choisir de zapper une photo avec les flèches de la télécommande. Dans la version gratuite, le zapping est toutefois limité.

Dans le Cloud ou en réseau

Mais l’application permet également de se connecter à différents services de stockage en ligne. Il y a, par exemple, Google Photos, Google Drive, Dropbox ou OneDrive. Pour notre exemple, nous avons choisi un dossier sur Google Photos

Là encore, il suffisait de sélectionner le dossier contenant les photos et de valider.

Temps d’affichage et effets

Durant le diaporama, il suffit d’appuyer sur le bouton au milieu de la croix multidirectionnelle de la télécommande Freebox pour afficher les réglages.

On pourra alors changer l’origine du flux (local ou distant), mais également accéder aux paramètres pour, par exemple, régler le temps d’affichage, choisir le type d’affichage (mise à l’échelle, rognage, etc.) ou les effets de transition.

Depuis ces paramètres, il sera également possible de programmer le démarrage de l’application (démarrage l’appareil, heure fixe avec possibilité de récurrence, compte à rebours) et donc du diaporama.

La section paramètres étant d’ailleurs assez complète, une traduction de l’interface de l’application dans plusieurs langues n’aurait pas été de trop. Mieux vaut donc ne pas être allergique à l’anglais.

VERDICT

L’application Fotoo s’avère intéressante dans sa version gratuite. Pour bénéficier de toutes les fonctions, comme la musique de fond ou la totalité des effets, il faudra toutefois se tourner vers la version premium coûtant quand même 24,99 euros (un prix censé en plus être promotionnel). Dommage aussi que l’application ne profite pas d’une traduction dans la langue de Molière.